Vor der Küste Tunesiens sind mehrere Migranten tot aufgefunden worden. Die Küstenwache teilte am Montag mit, fünf Leichen nahe der Stadt Sfax geborgen zu haben. In den vergangenen vier Tagen seien in der Gegend insgesamt elf Migranten tot im Meer gefunden worden. Tunesische Sicherheitskräfte hätten seit Freitag zudem 3058 Migranten an der Überfahrt per Boot nach Europa gehindert. Der Großteil von ihnen soll aus Ländern Afrikas südlich der Sahara stammen. Allein am Montag seien 633 Menschen davon abgehalten worden, per Boot von Tunesien aus Richtung Europa aufzubrechen. Sicherheitskräfte nahmen den Angaben zufolge zudem 120 Schmuggler fest.