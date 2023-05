Erdoğan-Anhänger am Wahlabend in Istanbul: Was haben die Zahlen zu bedeuten?

Um zwei Uhr morgens zeigt sich Präsident Erdoğan vor seinen Anhängern siegessicher, während die Auszählung noch andauert. Die Opposition zweifelt das Ergebnis an. Eindrücke aus einem Land, in dem die einen feiern - und die anderen sich fragen, was da eigentlich passiert ist.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Dass nicht stimmen muss, was man sieht, wissen die Menschen in der Türkei schon länger. Daran sind sie gewöhnt, nicht erst seit Erdoğan. Am Sonntagabend war diese Stärke mal wieder gefragt. Man musste sich als Zuschauer schon anstrengen, zu unterscheiden, was die Wahrheit war im Fernsehen und in den sozialen Medien - und was nur so aussehen sollte.