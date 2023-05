Der türkische Präsident hat in Istanbul seine Stimme abgegeben, nun verfolgt er die Wahlergebnisse in der Hautstadt Ankara.

In der Türkei ist die Stimmabgabe für die Wahlen von Präsident und Parlament am Sonntag abgeschlossen worden. Die Wahllokale sind seit 16 Uhr MESZ (17 Uhr Ortszeit) geschlossen. Mit belastbaren Ergebnissen wird am späteren Abend gerechnet. Nach Einschätzung der Wahlbehörde lief die Wahl des Parlaments und des Präsidenten ohne größere Probleme ab, wenngleich an mehreren Wahllokalen Zwischenfälle gemeldet wurden.

So bestätigte die prokurdische Oppositionspartei HDP der Deutschen Presse-Agentur einen Medienbericht, wonach im südosttürkischen Mardin Wahlbeobachter der Schwesterpartei YSP angegriffen wurden. Es sei zum Streit gekommen, nachdem Beobachter mehr als einem Familienmitglied den Zutritt zur Wahlkabine verweigert hätten.

Außerdem teilte ein Abgeordneter der CHP ein Video, auf dem zu sehen sein soll, wie im südosttürkischen Şanlıurfa reihenweise Wahlzettel für Präsident Recep Tayyip Erdoğan gestempelt wurden. Es ließ sich allerdings nicht verifizieren, wann und wo die Aufnahmen gemacht wurden, oder ob es sich bei den Wahlzetteln überhaupt um echte handelte.

Erdoğan verfolgt Auszählung in Ankara

Bei der Präsidentenwahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Erdoğan und Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu ab. Erdoğan überraschte am frühen Sonntagnachmittag damit, dass er wider Erwarten nach der Stimmabgabe in Istanbul nach Ankara reiste. Am Mittag hatte er noch gesagt, er werde die Ergebnisse von Istanbul aus verfolgen.

Wer die Mehrheit im Parlament mit 600 Abgeordneten erhält, ist noch nicht absehbar. Bekommt keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen, geht es für die beiden stärksten Kandidaten in zwei Wochen in eine Stichwahl. Dem Kandidat eines ultranationalistischen Parteienbündnisses, Sinan Ogan, wird Umfragen zufolge nur ein niedriges einstelliges Ergebnis vorausgesagt.

Obwohl er seine Kandidatur zurückgezogen hat, ist auch Muharrem İnce von der Vaterlandspartei auf den Stimmzetteln abgebildet. Sollten Wähler ihren Stempel unter ihm machen, wird die Stimme der Wahlbehörde zufolge trotzdem gezählt. İnce hatte seinen Rückzug erst nach den früher endenden Abstimmungen von Türken im Ausland bekanntgegeben. Auch diese Stimmen sollen gültig sein. Durch den Rückzug İnces ist eine Entscheidung in der ersten Runde zwischen den Favoriten Erdoğan und Kılıçdaroğlu wahrscheinlicher geworden.