Türkische Sicherheitskräfte haben bei landesweiten Razzien 147 Verdächtige wegen mutmaßlicher Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Es habe Razzien in 30 Provinzen des Landes gegeben, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag auf der Online-Plattform X, vormals Twitter mit. Bereits am Sonntag waren bei Razzien nach offiziellen Angaben 40 mutmaßliche IS-Anhänger festgenommen worden. Die türkischen Behörden haben ihr Vorgehen gegen den IS in den letzten Monaten verstärkt. Seit dem 1. Juni 2023 wurden dem Innenministerium zufolge mehr als 2900 Verdächtige wegen mutmaßlicher IS-Verbindungen festgenommen, gegen fast 700 wurde Haftbefehl erlassen. In der Türkei hat es in der Vergangenheit mehrere tödliche Terroranschläge gegeben, die mit dem IS in Verbindung gebracht wurden. Der IS hatte etwa im Januar einen Anschlag auf eine katholische Kirche in Istanbul mit einem Todesopfer für sich reklamiert.