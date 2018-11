18. November 2018, 18:57 Uhr Türkei Protest von ungewöhnlich vielen Seiten

14 Akademiker und Kulturschaffende sind ins Visier der Justiz geraten. Selbst konservative Kräfte sind empört.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Am Sonntag waren die meisten wieder frei, nach stundenlangen Verhören bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Aber das Land dürfen sie nicht verlassen. Am frühen Freitagmorgen waren in Istanbul und in mehreren anderen türkischen Städten 14 renommierte Wissenschaftler und Kulturmanager festgenommen worden. Sechs weitere stehen noch auf der Fahndungsliste, sind aber offenbar im Ausland. Allen wird vorgeworfen, sie stünden "in Verbindung" mit dem Kulturmäzen und Unternehmer Osman Kavala, Gründer der bekannten Stiftung Anadolu Kültür.

