Mit einer neuen Partei will der türkische Ex-Premier Ahmet Davutoğlu Präsident Recep Tayyip Erdoğan konservative Konkurrenz machen. Bei der Vorstellung seiner "Zukunftspartei" (Gelecek Partisi) am Freitag in Ankara versprach der 60-Jährige eine Rückkehr zu demokratischen Freiheiten in seinem Land. Von Erdoğan und allen lebenden Ex-Regierungschefs verlangte er eine Offenlegung ihres Vermögens. Dies zielt auf immer wieder erhobene Korruptionsvorwürfe gegen Erdoğan und dessen Familie.