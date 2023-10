Der in der Türkei inhaftierte Verleger Osman Kavala ist mit dem diesjährigen Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden. Seine Frau Ayse Bugra Kavala nahm die Ehrung am Montag in Straßburg für ihren Ehemann entgegen. Kavala sitzt seit Ende 2017 unter dem Vorwurf staatsfeindlicher Umtriebe in türkischer Haft. In einer von seiner Frau verlesenen Grußbotschaft erklärte er, den Preis seinen ebenfalls unter falschen Verschwörungsvorwürfen inhaftierten Mitgefangenen widmen zu wollen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte wiederholt Kavalas Freilassung gefordert; die Haft diene nur dazu, missliebige Oppositionelle in der Türkei zum Schweigen zu bringen. Der Europarat begründete die Auszeichnung mit Kavalas langjährigem Einsatz für Menschenrechte. KNA