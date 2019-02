20. Februar 2019, 18:36 Uhr Türkei Anklage nach fast 500 Tagen Haft

Dem türkische Kulturmäzen Osman Kavala droht eine lebenslange Gefängnisstrafe - weil er die Gezi-Proteste im Jahr 2013 finanziert haben soll.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Dem prominenten türkischen Kulturmäzen Osman Kavala, 62, droht lebenslange Haft. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat nach Angaben der amtlichen Agentur Anadolu jetzt eine Anklageschrift gegen den Unternehmer fertiggestellt. Darin wird für den renommierten Förderer von Kunst und Kultur sowie für 15 Mitangeklagte erschwerte lebenslange Haft verlangt, wegen des "Versuchs, die Regierung zu stürzen". Die Anklageschrift wurde an ein Gericht geschickt, das sie nun noch annehmen muss, bevor es einen Termin für einen Prozess festlegt.

Seit fast 500 Tagen sitzt Kavala schon in Untersuchungshaft. Er wurde am 18. Oktober 2017 bei seiner Rückkehr aus Gaziantep von einer Besprechung mit dem Goethe-Institut auf dem Istanbuler Atatürk-Flughafen festgenommen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan wirft ihm vor, die Gezi-Proteste im Jahr 2013 finanziert zu haben. Erdoğan sieht diese Proteste als Umsturzversuch. Er nannte Kavala den "türkischen Soros" und zog so eine Verbindung zu dem amerikanischen Philanthropen George Soros. Hinter Kavala stehe "der berühmte ungarische Jude Soros. Dies ist der Mann, der Leute um die Welt schickt, um Nationen zu spalten", sagte Erdoğan im November. Soros beendete daraufhin die Arbeit seiner Stiftung in der Türkei.

Kavala gründete einen der größte Litera-turverlage der Türkei, mit seiner Organisa-tion Anadolu Kültür unterstützte er den Dialog zwischen den Volks- und Religions-gruppen. In Berlin und auch in Paris oder Washington war er ein gefragter Gesprächs- und Kooperationspartner. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzte sich in Gesprächen mit der türkischen Regierung für die Freilassung des Mäzens ein. Auf einer von seinen Freunden eingerichteten Webseite forderte Kavala schon vor Monaten, dass es endlich zum Prozess kommen möge, damit er sich vor Gericht gegen die "unbegründeten und haltlosen" Vorwürfe verteidigen könne. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hatte das türkische Verfassungsgericht aufgefordert, bis zum 21. Februar zu Kavalas Fall Stellung zu nehmen. Damit stand die Justiz unter Druck, sich endlich offiziell zu äußern.

Unter den Mitangeklagten sind der bekannte Schauspieler Memet Ali Alabora, Mücella Yapıcı von der Istanbuler Architektenkammer und der schon vielfach angeklagte, in Deutschland lebende Journalist Can Dündar.