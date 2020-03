In Prag haben erneut Tausende Regierungsgegner demonstriert. Nach einem Protestzug durch die Innenstadt versammelten sie sich am Sonntagabend auf dem Altstädter Ring. Die Gruppe "Eine Million Augenblicke für die Demokratie" rief die Oppositionsparteien auf, gemeinsam gegen Premier Andrej Babiš zu handeln. Dieser steckt wegen seiner Firmen laut EU in einem Interessenkonflikt. Im vergangenen Jahr hatten im ganzen Land Hunderttausende demonstriert. "Wir wollen nicht den Weg Polens und Ungarns gehen", lautete die Losung am Sonntag. Anlass der Demo war die Besetzung der staatlichen Ombudsstelle mit einem Politiker, der für rassistische Äußerungen bekannt ist. Er soll nun zwischen Bürgern und Behörden vermitteln.