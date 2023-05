In Thailand zeichnet sich nach Schließung der Wahllokale eine Rekordbeteiligung bei der Parlamentswahl ab. Die Wahlkommission teilte am Sonntag mit, es werde damit gerechnet, dass 80 Prozent der 52 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hätten. Meinungsumfragen zufolge liegen die Oppositionsparteien Pheu Thai und Move Forward klar vor der Partei The United Thai Nation von Ministerpräsident Prayuth Chan-ocha. Er war nach einem Militärputsch 2014 an die Macht gekommen. Wer Ministerpräsident wird, entscheiden aber neben den 500 neu gewählten Abgeordneten auch 250 vom Militär ernannte Senatoren. Die Wahlkommission muss erst innerhalb der nächsten 60 Tage das Endergebnis verkünden.