In Thailand hat König Maha Vajiralongkorn, 70, das neue Parlament am Montagnachmittag eröffnet. Sieben Wochen nach der Parlamentswahl wurden die 500 Abgeordneten des Repräsentantenhauses vereidigt. Die Wahl des Parlamentssprechers ist an diesem Dienstag geplant. Sie ist ein wichtiger Schritt für die Wahl des Ministerpräsidenten am 13. Juli, da der Sprecher bestimmt, wie oft das Votum wiederholt wird, falls kein Kandidat die Mehrheit erzielt. Seit dem Militärputsch 2014 ist es schwierig für nicht mit der Armee verbundene Kandidaten, die Mehrheit zu erreichen: Den Regierungschef bestimmten nicht nur 500 Abgeordnete, sondern auch 250 vom Militär ernannte Senatoren. Er braucht so mindestens 376 Stimmen. Die Wahl Mitte Mai gewann die pro-demokratische Oppositionspartei Move Forward Party mit Spitzenkandidat Pita Limjaroenrat.