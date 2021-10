Thailand plant von 1. November an die Grenzen zum quarantänefreien Urlaub für vollständig Geimpfte aus mindestens zehn Staaten zu öffnen, darunter Deutschland. Dies kündigte Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha im Fernsehen am Montagabend (Ortszeit) an. Er habe das Krisenzentrum Center for Covid-19 Situation Administration und das Gesundheitsministerium angewiesen, den Plan schnell zu prüfen. Es gilt als sicher, dass die Behörden seine vorgaben umsetzen. Mindestens zehn Länder mit geringer Corona-Inzidenz stünden auf der Liste, auch die USA. Urlauber müssten nur einen PCR-Test vor der Abreise und bei der Ankunft in Thailand machen, sagte Prayut. Geimpfte Reisende aus allen anderen Staaten müssen meist weiter sieben Tage in Quarantäne.