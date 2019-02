8. Februar 2019, 18:50 Uhr Thailand Die Prinzessin tritt an

Bei den Parlamentswahlen tritt die älteste Schwester des Königs gegen den Kandidaten der Militärjunta an, die seit 2014 an der Macht ist.

Die älteste Schwester des thailändischen Königs Vajiralongkorn tritt bei der Wahl im März gegen den Kandidaten der Militärjunta an. Die Partei Thai Raksa Chart nominierte am Freitag die 67-jährige Ubolratana Mahidol als Ministerpräsidentin. Das gab es in der langen Geschichte des südostasiatischen Königreichs noch nie. Sie fordert Regierungschef Prayut Chan-o-cha heraus, der seit dem Putsch von 2014 an der Macht ist. Ubolratana wird häufig Prinzessin genannt und als solche behandelt, obwohl ihr die royalen Titel aberkannt wurden, als sie 1972 einen Amerikaner heiratete. Mit der Nominierung brach die Partei Thai Raksa Chart mit der Tradition, dass der Königspalast keine öffentliche Rolle in der Politik spielt. Thailands König Maha Vajiralongkorn hat den überraschenden Einstieg seiner Schwester in die Politik am Freitagabend als "unangemessen" kritisiert und nicht mit den Prinzipien der Verfassung vereinbar. Per Dekret verfügte er, dass sich kein Mitglied der königlichen Familie in die Politik einmischen dürfe. Eine solche Stellungnahme des Königs zu aktuellen Fragen der Politik ist äußerst ungewöhnlich. Ubolratana ist das älteste der vier Kinder des 2016 verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej.