Im US-Bundesstaat Texas ist am Mittwoch eines der strengsten Abtreibungsgesetze der USA in Kraft getreten. Es verbietet jede Abtreibung ab der sechsten Schwangerschaftswoche ohne Ausnahme; zu diesem Zeitpunkt können erstmals Herztöne des Fötus festgestellt werden. Das Verbot gilt auch bei Vergewaltigung und Inzest. Das Gesetz unterzeichnete der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, im Mai. Der Oberste Gerichtshof stoppte es bis Fristende am 31. August nicht. Das Gesetz hebt das Recht der Frau auf, die Schwangerschaft vor Erreichen der Lebensfähigkeit des Fötus zu beenden, wie es das Grundsatzurteil "Roe vs. Wade" von 1973 vorsieht. Kritiker sagen, Texas habe bei Verabschiedung des Gesetzes die Verfassungsmäßigkeit nicht genug geprüft. Frauen wüssten zu diesem Zeitpunkt oft gar nicht, dass sie schwanger sind.