Kämpfe in Sicherheitszone

Zwischen der türkischen und der syrischen Armee ist es zu Gefechten gekommen. Die Kämpfe konzentrierten sich auf die Umgebung der Stadt Ras al Ain unmittelbar an der türkischen Grenze, berichteten staatliche syrische Medien, von türkischer Seite lag noch keine Stellungnahme vor. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will mit russischer Billigung an der Grenze auf syrischem Gebiet eine "Sicherheitszone" einrichten. Das mit Russland verbündete Syrien lehnt das ab. Das Gebiet stand bislang unter Kontrolle der kurdischen YPG-Miliz.