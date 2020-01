Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan droht mit einer Militäroffensive im Nordwesten Syriens, sollte die Lage in der dortigen Provinz Idlib nicht sofort geklärt werden. "Wir werden tun, was nötig ist, wenn jemand unser Territorium bedroht", sagte Erdoğan am Freitag in Ankara. Das schließe den Einsatz des türkischen Militärs ein. Seit vergangener Woche rückt die syrische Armee mit Unterstützung der russischen Luftwaffe rasch auf die letzte Rebellenregion vor. Die Angriffe treiben Hunderttausende in die Flucht, die Türkei fürchtet einen weiteren Zustrom von Flüchtlingen.