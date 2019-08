20. August 2019, 20:31 Uhr Syrien Assad-Truppen rücken vor

Im Kampf um die letzten von Rebellen gehaltenen Gebiete in Syrien haben die Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad einen bedeutenden Sieg verbuchen können. Sie nahmen am Dienstag Teile von Chan Scheichun im Nordwesten ein, einer der wichtigsten Städte der Aufständischen. Die größte Rebellengruppe in der Provinz Idlib ist die al-Qaida nahestehende Organisation Hajat Tahrir al-Scham. Sie gab in einer Reaktion einen Rückzug ihrer Kämpfer bekannt. Dabei handele es sich um "eine Umstationierung", erklärte die Gruppe am Dienstag.

Chan Scheichun ist die letzte wichtige Hochburg der Opposition in Idlib. Vor diesem Hintergrund markiert der Rückzug der Aufständischen eine erhebliche Niederlage für sie.