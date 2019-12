Die Zahl der syrischen Flüchtlinge aus der Region Idlib auf dem Weg in die Türkei ist der türkischen Hilfsorganisation IHH zufolge auf 120 000 gewachsen. Derzeit liefen die Vorbereitungen für ein Zeltlager, das 13 Kilometer vor der türkischen Grenze liegt, sagte ein IHH-Sprecher am Montag. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte am Wochenende von 80 000 Menschen gesprochen, die Richtung Türkei unterwegs seien. Eine neue Flüchtlingswelle könne sein Land nicht schultern. Zypern und Griechenland meldeten einen gestiegenen Ansturm.