Südtirol bekommt eine neue Mitte-rechts-Koalition aus fünf Parteien - das größte Regierungsbündnis in der Geschichte der italienischen Provinz. Regierungschef soll der bisherige Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) bleiben. Die christdemokratische Sammelpartei hatte die Politik in Südtirol viele Jahrzehnte lang dominiert - ähnlich wie die CSU in Bayern. Bei der Wahl Ende Oktober stürzte sie jedoch auf ein historisches Tief von 34,5 Prozent ab. Damit ist sie nun erstmals auf mehrere Koalitionspartner angewiesen. Am neuen Bündnis beteiligt sind die ebenfalls deutschsprachige Partei der Südtiroler Freiheitlichen sowie die drei Parteien Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), Lega und La Civica, die alle einen italienischen Hintergrund haben.