23. Juli 2019, 05:22 Uhr Südkorea Militär feuert Warnschüsse auf russisches Militärflugzeug

Das teilt das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Ein russisches Militärflugzeug habe den Luftraum des ostasiatischen Landes verletzt.

Südkoreanische Streitkräfte haben am Dienstag einen Warnschuss gegen ein russisches Militärflugzeug abgefeuert. Dieses habe zuvor den südkoreanischen Luftraum verletzt, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.

Es sei das erste Mal gewesen, dass eine russische Militärmaschine in den Luftraum eingedrungen sei. Auch zwei chinesische Militärflugzeuge seien in die Zone eingedrungen. Die Regierung kündigte an, in Moskau und Peking offizielle Beschwerden über die Verletzungen einzureichen.

Nach Angaben des Militärs in Seoul drang das russische Flugzeug kurz nach 9.00 Uhr Ortszeit in den Luftraum über Dokdo ein - einer Insel, die auch von Japan beansprucht wird. "Das Militär ergriff taktische Maßnahmen, darunter Leuchtfeuer und das Abfeuern eines Warnschusses", teilte das Verteidigungsministerium mit. Das Flugzeug habe danach den südkoreanischen Luftraum verlassen, diesen aber etwa 20 Minuten später wieder erreicht, woraufhin ein weiterer Warnschuss abgegeben worden sei.

