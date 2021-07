Bei den Unruhen nach der Inhaftierung des Ex-Präsidenten Jacob Zuma sind in Südafrika bis zum Dienstag mindestens 45 Menschen getötet worden. In Zumas Heimatprovinz KwaZulu-Natal kamen laut dem Sender SABC mindestens 26 Menschen um, in der Metropolregion Gauteng mit Johannesburg und Pretoria 19. Dazu kommen Verletzte. In Soweto wurde Militär eingesetzt, um die von Anhängern Zumas entzündete Gewalt zu beenden. Einkaufszentren und Lagerhäuser wurden in Brand gesetzt, es kam zu Plünderungen, Autobahnen wurden blockiert. Präsident Cyril Ramaphosa sagte in einer Rede an die Nation, die Regierung werde alles tun, um weitere Gewalt zu verhindern und Ordnung wiederherzustellen. Zuma ist verurteilt, weil er in einem Korruptionsverfahren nicht mit der Untersuchungskommission kooperierte.