Eine Waffenruhe im Krisenland Sudan scheint nach Einschätzung der USA überwiegend erfolgreich zu sein. "Unsere allgemeine Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass es weitgehend hält", sagte John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates am Mittwoch. Es gebe jedoch Berichte über sporadische Brände und Zusammenstöße . Eine erneute Feuerpause war in der Nacht zum Dienstag in Kraft getreten, nachdem die Konfliktparteien ein von den USA und Saudi-Arabien vermitteltes Abkommen unterzeichnet hatten. Im Sudan war ein lange schwelender Machtkampf am 15. April gewaltsam eskaliert. Die Armee unter dem Kommando von De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan kämpft gegen die Einheiten der Rapid Support Forces seines ehemaligen Vizes Mohammed Hamdan Daglo.