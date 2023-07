Im Machtkampf im Sudan zwischen der Armee und der RSF-Miliz kommt es nach UN-Informationen in der Region Darfur zu schweren Menschenrechtsverletzungen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung wirft das UN-Menschenrechtsbüro den Rapid Support Forces (RSF) vor, mindestens 87 Menschen, unter ihnen 14 Frauen und Kinder, getötet und in einem Massengrab verscharrt zu haben. Er verurteile die Tötung von Zivilisten und sei entsetzt über die "respektlose Art und Weise, wie die Toten sowie ihre Familien und Gemeinschaften behandelt wurden", sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk. Seit Monaten tragen der Präsident und Vizepräsident einen Machtkampf aus. Die Armee kämpft gegen die RSF-Miliz des ehemaligen Vizepräsidenten Mohammed Hamdan Daglo. Präsident Abdel Fattah al-Burhan und Daglo hatten 2019 die Langzeitherrschaft von Diktator Omar al-Baschir beendet. Den Übergang zur Demokratie zögerten beide allerdings hinaus.