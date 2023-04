Nach Angaben der sudanesischen Armee hat die rivalisierende Miliz RSF ein türkisches Evakuierungsflugzeug beschossen. Die Maschine sei im Anflug auf den Flughafen Khartums gewesen, bei dem Beschuss sei ein Mitglied der Crew verletzt und die Treibstoffversorgung beschädigt worden, teilte die Armee am Freitag mit. Das Flugzeug sei sicher gelandet. Die Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) hatten am Donnerstag eine Verlängerung der Feuerpause um 72 Stunden ab Mitternacht angekündigt. Die Waffenruhe war von den USA und Saudi-Arabien vermittelt worden. Die Kämpfe im Sudan waren am 15. April ausgebrochen.