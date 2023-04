Im Sudan ist ein Machtkampf zwischen der dort herrschenden Armee und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF) in Gewalt umgeschlagen. Zu Gefechten kam es am Samstag in der Hauptstadt Khartum sowie andernorts in dem von einer schweren Wirtschaftskrise gebeutelten nordostafrikanischen Land.

Die RSF erklärte, sie habe die Kontrolle über den Präsidentenpalast, die Residenz von General Abdel Fattah al-Burhan sowie den internationalen Flughafen der Hauptstadt Khartum übernommen. Das Militär teilte dagegen mit, die Armee wehre Angriffe auf zentrale Einrichtungen in Khartum ab. Die Luftwaffe sei im Einsatz. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Zuvor hatten die Paramilitärs der RSF mitgeteilt, die Armee habe einen der Stützpunkte der Gruppe umzingelt und mit schweren Waffen das Feuer eröffnet. Sowohl in der Hauptstadt als auch in angrenzenden Städten soll es zu Schüssen gekommen sein, in Khartum wurden gepanzerte Fahrzeuge und laut BBC sogar Kampfjets gesichtet. Auch aus weiter von der Hauptstadt entfernten Regionen berichteten Augenzeugen von Gefechten, unter anderem in Nord-Darfur.

Im Sudan hatten Massenproteste 2019 zum Sturz des jahrzehntelangen Herrschers Omar al-Baschir geführt. Daran waren die reguläre Armee und die RSF gemeinsam beteiligt. Sie einigten sich damals mit Parteien der Zivilgesellschaft auf eine Übergangsregierung.

Im Oktober 2021 kam es jedoch zu einem Putsch, in dessen Zuge das Militär unter der Führung von General Burhan die Macht vollständig übernahm. Seitdem wurde bei Protesten immer wieder der Rückzug des Militärs aus der Politik gefordert. RSF-Chef Mohamed Hamdan Dagalo, auch bekannt unter dem Namen Hemedti, hatte sich zuletzt an die Spitze einer Bewegung gestellt, die das Land nach eigenen Angaben in die Demokratie führen will.

Zivile Parteien, die sich einst mit dem Militär und den RSF auf eine Übergangsregierung geeinigt hatten, riefen am Samstag zu einem Ende der Kämpfe auf. Sie baten zudem internationale und regionale Mächte um Hilfe dabei, die Gewalt zu beenden.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte, die Lage im Sudan sei fragil. Es gebe aber weiterhin die Chance für den Übergang zu einer Zivilregierung. Die russische Botschaft in Khartum zeigte sich besorgt über die Eskalation. Laut der Nachrichtenagentur Ria forderte die diplomatische Vertretung einen Waffenstillstand und Verhandlungen. Die deutsche und die britische Botschaft riefen ihre Staatsbürger im Sudan auf, ihre Häuser nicht zu verlassen.