Im Sudan wurde auch wenige Stunden vor einem neuen Anlauf für einen Waffenstillstand gekämpft. In Khartum waren am Sonntagvormittag Detonationen und Luftangriffe zu hören. Der Sender Al Arabija berichtete von schweren Gefechten in der Hauptstadt. Auch in den angrenzenden Städten Bahri und Omdurman beobachteten Reuters-Reporter Kämpfe zwischen Armee-Soldaten und Mitgliedern der paramilitärischen Miliz RSF. Noch am Sonntag wollten sich Vertreter beider Parteien im saudi-arabischen Dschidda treffen. Dabei sollte es zunächst um die Umsetzung einer bereits existierenden Vereinbarung zum Schutz der Zivilbevölkerung gehen. Zudem sollen Möglichkeiten für einen dauerhaften Waffenstillstand ausgelotet werden.