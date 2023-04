Der UN-Sondergesandte im Sudan, Volker Perthes, hat Gespräche zu einer Verlängerung der Waffenruhe um weitere 72 Stunden angekündigt. Der BBC sagte Perthes am Donnerstag, die Streitkräfte des Sudan hätten Verhandlungen zugestimmt. Die Reaktion der rivalisierenden RSF stehe noch aus, doch er sei zuversichtlich. Am Donnerstag habe es nur sporadisch Schusswechsel gegeben, berichtete ein Reporter der dpa in Khartum. Es gab laut Medien aber auch Luftangriffe.