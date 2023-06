Zu Beginn der vereinbarten 72-stündigen Feuerpause im Sudan sind die Gefechte zwischen Armee und RSF-Miliz merklich abgeflaut. In den Stunden vor Beginn der Waffenruhe berichteten Augenzeugen zwar noch von Zusammenstößen und Luftangriffen in mehreren Gebieten von Khartum und Omdurman. Diese hätten allerdings nach Inkrafttreten der Waffenruhe am Sonntagmorgen abgenommen. "Die Lage in Khartum ist ruhig", sagte der 49-jährige Einwohner Salaheldin Ahmed am Telefon. Die USA und Saudi-Arabien hatten am Samstagabend mitgeteilt, dass sich beide Seiten auf eine 72-stündige Feuerpause verständigt hätten. In dem am 15. April offen ausgebrochenen Machtkampf zwischen Armee und paramilitärischer RSF-Miliz (Rapid Support Forces) sind bisher mehrere Waffenruhen vereinbart worden, die jedoch immer wieder gebrochen wurden.