Baden-Württembergs SPD-Führung will einen der Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart aus der Partei ausschließen lassen. Das teilte der Landesvorstand am Montag mit. In der Landeshauptstadt bewerben sich gleich zwei SPD-Mitglieder um die Nachfolge von Fritz Kuhn (Grüne): Martin Körner, Fraktionschef im Rathaus, der von der Stuttgarter SPD einstimmig nominiert wurde; und Marian Schreier , ein ambitionierter 30-Jähriger aus Stuttgart, der vor fünf Jahren zum jüngsten hauptamtlichen Bürgermeister des Landes in der kleinen Stadt Tengen gewählt wurde. Schreier hatte angeboten, für die SPD zu kandidieren, dann aber noch vor der Nominierungsversammlung erklärt, als unabhängiger Kandidat antreten zu wollen. Damit macht er dem offiziellen SPD-Kandidaten Körner direkt Konkurrenz. Die Partei kann gegen Mitglieder vorgehen, die "das Gebot der innerparteilichen Solidarität außer Acht lassen".