Schottland:Ex-Regierungschefin Sturgeon festgenommen

Die frühere schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ist festgenommen worden. Eine 52 Jahre alte Frau befinde sich in Gewahrsam und werde verhört, teilte die Polizei mit. Ein Sprecher Sturgeons bestätigte, dass es sich um die Politikerin handelt - sie kooperiere bei den Ermittlungen. Der Fall hängt mit den Untersuchungen den Finanzen der Schottischen Nationalpartei (SNP) zusammen, deren Vorsitzende Sturgeon bis vor Kurzem war.

Die Polizei Schottland untersucht laut Guardian Vorwürfe, wonach mehr als 600 000 Pfund (mehr als 700 000 Euro), die für die Kampagne zur schottischen Unabhängigkeit gespendet wurden, für andere Zwecke eingesetzt wurden. In dem Zusammenhang war Anfang April auch Sturgeons Ehemann kurzzeitig festgenommen und befragt worden.

Nicola Sturgeon hatte im Februar überraschend ihren Rücktritt als Regierungschefin und SNP-Vorsitzende angekündigt. Dabei verwies sie vor allem auf körperliche und psychische Belastungen, die sie als Regierungschefin erfahren habe. Insbesondere während der Corona-Pandemie sei ihr die für den Job nötige Energie zunehmend abhandengekommen. Die 52-Jährige hatte im November 2014 als erste Frau das Amt als "First Minister" übernommen. Sie war die am längsten amtierende schottische Regierungschefin.

Sturgeons Nachfolger an der Spitze von Partei und Regierung ist seit Ende März Humza Yousaf. Wie seine Vorgängerin will er Schottland in die Unabhängigkeit führen. Die britische Regierung in London und der Oberste Gerichtshof wiesen bisher das Ansinnen der SNP ab, die Schotten erneut in einem Referendum über eine Loslösung vom Vereinigten Königreich entscheiden zu lassen.