Fast alle Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlinge benötigen nach eigener Einschätzung mehr Unterstützung, um sich in Deutschland zurechtzufinden. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Dafür waren im Zeitraum 2016 bis 2020 Geflüchtete befragt worden, die zwischen 2013 und 2016 eingereist waren. Nach fünf verschiedenen Integrationsfeldern gefragt, gaben 98 Prozent von ihnen an, sie bräuchten in mindestens einem dieser Bereiche mehr Hilfe. 91 Prozent der Befragten wünschten sich mehr Hilfe beim Erlernen der deutschen Sprache, 82 Prozent fehlte laut Studie Unterstützung beim Zugang zu Gesundheitsversorgung, und 69 Prozent der Zugewanderten sagten, sie benötigten mehr Hilfe in Asyl- und Flüchtlingsfragen.