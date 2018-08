13. August 2018, 18:44 Uhr Streit um Abschiebung Warten aufs Oberverwaltungsgericht

sind zwischen Januar und Ende Mai 2018 in ihr Heimatland abgeschoben worden. Das geht aus Zahlen des Bundesinnenministeriums vom Juli hervor. Inzwischen sind mindestens zwei weitere aus NRW dazugekommen. Im Jahr 2015 wurden nur 17 Tunesier in ihr Heimatland zurückgebracht. 2016 waren es 116 und 2017 bereits 251.

Gegen den zu Unrecht abgeschobenen Islamisten Sami A. wurde eine Einreisesperre verhängt - doch das ist nur eine Formalie, teilten die Behörden mit. Sein Schicksal liegt in den Händen der Richter in Münster.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Das Schicksal des im Juli abgeschobenen Islamisten Sami A. liegt allein in den Händen des Oberverwaltungsgerichts Münster. Das stellten am Montag mehrere Sprecher von Gerichten und Behörden in Nordrhein-Westfalen klar. Zuvor hatten Meldungen über ein im europäischen Schengen-Raum geltendes "Einreise- und Aufenthaltsverbot" für den 44-jährigen Tunesier für Verwirrung gesorgt: Diese "Wiedereinreisesperre" war zwar automatisch nach der Abschiebung des Sami A. in Kraft getreten. Sie würde jedoch wieder hinfällig, falls die Richter in Münster die Rückholung des Tunesiers nach Deutschland anordnen sollten.

Brisant wird der Richterspruch auch für die schwarz-gelbe Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Der stellvertretende Ministerpräsident und Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) hatte im Juli "die persönliche Verantwortung" für die überaus umstrittene Abschiebung des Tunesiers am 13. Juli übernommen. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte am Vorabend der Abschiebung entschieden, Sami A. dürfe wegen drohender Foltergefahr nicht in sein Heimatland ausgeflogen werden. Da die Richter jedoch nichts von einer Eilabschiebung ahnten, wurde ihr Beschluss erst am Morgen danach den Behörden zugestellt - da befand sich der gemietete Jet bereits im Anflug auf Tunesien. Die Gelsenkirchener Richter fühlten sich "ausgetrickst", nannten das behördliche Vorgehen "grob rechtswidrig" - und ordneten an, Sami A. nach Deutschland zurückzuholen. Noch in dieser Woche will ein Senat des Oberverwaltungsgerichts (OVG) klären, ob das Gelsenkirchener Urteil gilt - oder ob die kontroverse Abschiebung doch rechtens war.

Minister Stamp hatte bei einer Anhörung im Landtag eingeräumt, er habe Sami A. "so schnell wie möglich und so diskret wie möglich" außer Landes schaffen wollen. Deshalb, so Stamp, habe sein Ministerium im Vorfeld nicht einmal das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) von dem für den 13. Juli gebuchten Abschiebeflug informiert. Auf diese Weise blieb jedoch auch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen im Dunklen. Die Richter hatten beim Bamf nachgefragt, ob ein ursprünglich für den 12. Juli terminierter Abschiebeflug Flug noch gelte. Das Düsseldorfer Ministerium erwiderte dem Bamf, der Flug am 12. Juli sei storniert. Der Termin am 13. Juli jedoch blieb unerwähnt.

Die am Montag bekannt gewordene Wiedereinreisesperre für Sami A. stünde einer Rückkehr des Tunesiers nicht im Wege. Die Stadt Bochum, in der Sami A. seit Jahren mit seiner Familie lebte, erklärte, man habe "nichts aktiv unternommen", um etwa so eine eventuell gerichtlich angeordnete Rückkehr von Sami A. zu blockieren. Auch das NRW-Flüchtlingsministerium bestätigte, es handele sich um "ein Standardprozedere", um die Wiedereinreise von Abgeschobenen nach Europa zu verhindern.

Diese Deutung hat auch das Oberverwaltungsgericht bereits indirekt bestätigt. Ende Juli hatten die Richter in Münster ihren Kollegen in Gelsenkirchen das Recht zugesprochen, gegen die Stadt Bochum ein Zwangsgeld von 10 000 Euro zu verhängen. Damit sollte der Druck auf die Behörden erhöht werden, die Rückholung des Tunesiers voranzutreiben. Im Rahmen der Entscheidung hatten die Münsteraner Richter auch festgestellt, ein mittlerweile wirksames Einreise- und Aufenthaltsverbot sei kein rechtliches Hindernis gegen eine Wiederkehr des Sami A.. Kernfrage der nun in Münster anstehenden Richterentscheidung wird sein, ob Sami A. in Tunesien Folter droht. Die Gelsenkirchener Richter hatten diese Gefahr vorigen Freitag erneut bejaht.