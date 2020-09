Allein in diesem Jahr werden dem Bund insgesamt Steuereinnahmen in Höhe von 53 Milliarden Euro fehlen. Erst 2023 dürfte das Niveau der Vor-Corona-Zeit wieder erreicht sein.

Von Cerstin Gammelin, Berlin

Frühestens 2023 wird der Bund wieder so viele Steuereinnahmen verbuchen können wie im vergangenen Jahr. Das geht aus der Steuerschätzung der Bundesregierung hervor, die Finanzminister Olaf Scholz (SPD) an diesem Donnerstag in Berlin präsentierte. Nicht ganz so schlimm trifft es Länder und Kommunen. Sie können schon ab dem kommenden Jahr wieder Einnahmen in ähnlicher Höhe wie 2019 rechnen, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie und der dadurch bedingten Wirtschaftskrise.

Die finanziellen Auswirkungen des Virus fallen damit weitaus drastischer aus als bei der letzten Steuerschätzung im Mai vorausgesagt. Damals hatten die Schätzer für den Bundeshalt mit Einnahmen von 284,5 Milliarden kalkuliert, inzwischen rechnen sie nur noch mit 275 Milliarden Euro. Im Jahr 2019 hatte der Bund 329 Milliarden Euro eingenommen. Damit muss die Bundesregierung in diesem Jahr ein Loch von 53 Milliarden Euro stopfen. Im nächsten Jahr dürfte es kaum besser werden: Den Schätzungen zufolge werden verglichen mit dem Vor-Corona-Niveau 34 Milliarden Euro fehlen. Im Jahr 2022 beträgt das Minus demnach 15 Milliarden Euro. Einen solchen Einbruch gab es noch nie.

Die große Koalition steht damit vor einer schwierigen Haushalts- und Finanzplanung. In den vergangenen zehn Jahren kannten die Steuereinnahmen nur den Weg nach oben. Der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wie auch sein Nachfolger Olaf Scholz (SPD) hatten stets mehr Geld zur Verfügung als geplant. Das Geld war der Kitt, der CDU, CSU und SPD zusammenhielt. Seit Corona ist das anders, die Steuereinnahmen brechen ein. Allein 2020 fehlen Bund, Ländern und Gemeinden mehr als 80 Milliarden Euro im Vergleich zu 2019.

Finanzminister Scholz hatte die außerplanmäßige Steuerschätzung angesetzt, um eine verlässliche Basis für die Haushaltsplanung 2021 und die Finanzplanung der Jahre bis 2024 zu bekommen. Die Entwürfe sollen am 23. September vorliegen. Bereits im Mai hatte er angedeutet, dass die Steuereinnahmen wegen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stillstands weiter fallen könnten. Export und Konsum brachen ein. Zugleich hat die Koalition mehr als 1000 Milliarden Euro als Kredite, Zuschüsse und Sicherheiten für Bürger und Unternehmen eingeplant, um die Folgen der Pandemie abzufedern. Das fehlende Geld soll über zusätzliche Kredite eingenommen werden, der Kreditrahmen beläuft sich 2020 auf 218 Milliarden Euro. Zugleich ist die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse außer Kraft gesetzt.

Unions-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg bezeichnete die Haushaltslage als "angespannt". Man müsse "auch im nächsten Jahr eine hohe Neuverschuldung verkraften". Rehberg warnte vor Panikreaktionen. "Steuererhöhungen und Sparprogramme verbieten sich in dieser unsicheren wirtschaftlichen Lage", sagte er. Zugleich gelte es, die Schuldenbremse im Blick zu behalten, Maß zu halten "und auf immer neue Ausgabewünsche zu verzichten". Wenn die Krise vorbei sei, "müssen wir Ausgaben und Einnahmen schleunigst wieder in Einklang bringen".