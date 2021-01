Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Sternsinger als einen "Lichtblick in dieser schwierigen Zeit" gewürdigt. Steinmeier sagte in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft an Mädchen und Jungen aus dem Bistum Osnabrück, mit der jährlichen Spendendenaktion täten die Kinder etwas sehr Kostbares, indem sie sich für andere Kinder einsetzten. Damit seien sie ein Vorbild für alle Menschen in Deutschland. Der Besuch der Sternsinger im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, sei "für uns immer ein Geschenk zu Jahresbeginn", sagte Steinmeier. Er bedauerte, dass der Besuch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war.