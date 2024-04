Die Zahl der Organspender in Deutschland ist im vergangenen Jahr gestiegen. 965 Menschen haben 2023 nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet, das waren elf Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Dienstag mitteilte. Damit ist die Zahl der Organspender nach dem Rückgang vom vergangenen Jahr wieder auf dem Niveau, auf dem sie sich seit 2018 bewegt. In Deutschland haben Ärzte den Spendern laut DSO-Jahresbericht 2023 2877 Organe entnommen. Inklusive von Spenden aus dem Ausland haben Mediziner 2986 Organe transplantiert. Auf der Warteliste für ein Spenderorgan stehen 8400 Menschen.