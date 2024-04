Seit 2011 sind nach Angaben der Bundesregierung etwa 1150 Islamistinnen und Islamisten aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak ausgereist. Wie die Bundesregierung auf eine am Montag veröffentlichte Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion weiter erklärte, sind davon rund 25 Prozent Frauen. Zu etwa 65 Prozent der gereisten Personen lägen konkrete Anhaltspunkte vor, "dass sie auf Seiten des sogenannten Islamischen Staates, der al-Qaida oder deren nahe stehenden Gruppierungen sowie anderer terroristischer Gruppierungen an Kampfhandlungen teilnehmen beziehungsweise teilgenommen haben oder diese in sonstiger Weise unterstützen beziehungsweise unterstützt haben". Die meisten Ausreisen gab es laut Vorlage in den Jahren 2013 bis 2015. In den Folgejahren seien die Zahlen sukzessive zurückgegangen. Seit 2019 würden nur noch vereinzelt Ausreisen registriert. Mehr als die Hälfte der gereisten Personen besitzt den Angaben zufolge die deutsche Staatsangehörigkeit. Hierzu zählten auch Personen, die außer der deutschen eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen.