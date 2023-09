Kanzler Olaf Scholz wünscht sich, dass mehr Ausländer hierzulande den deutschen Pass beantragen. "Ich will gerne alle auffordern, die jetzt hier dabei sind, wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit nicht haben, sie sich zu holen, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen", sagte der SPD-Politiker im WDR Cosmo-Podcast "Machiavelli". Dort war er gemeinsam mit Rapper RIN zu Gast. Scholz kündigte an, die geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts solle noch in diesem Jahr Bundestag und Bundesrat passieren. Demnach sollen gut integrierte Einwanderer und ihre Kinder künftig schneller einen deutschen Pass bekommen. Auch Doppelpässe sollen ermöglicht werden. Damit soll Deutschland unter anderem für Fachkräfte attraktiver werden.