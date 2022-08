Angesichts der schweren Wirtschaftskrise in Sri Lanka hat der Oberste Gerichtshof des Landes ein Ausreiseverbot für zwei Brüder des ins Ausland geflohenen Ex-Präsidenten Gotabaya Rajapaksa verlängert. Wie der Sender News First am Mittwoch berichtete, dürfen Ex-Premier Mahinda Rajapaksa und Ex-Finanzminister Basil Rajapaksa bis 11. August das Land nicht verlassen. Dem geflohenen Ex-Staatschef Rajapaksa und seiner Familie wird vorgeworfen, den Inselstaat durch Vetternwirtschaft, Korruption und Missmanagement ruiniert zu haben. Bürgerrechtler wollen vor Gericht bewirken, dass die neue Regierung deswegen ein Ermittlungsverfahren einleitet.