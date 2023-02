Etwa 80 Prozent der Menschen in Deutschland sprechen zu Hause ausschließlich Deutsch. Nur fünf Prozent der Bundesbürger nutzen in den eigenen vier Wänden kein Deutsch, sondern ausschließlich andere Sprachen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 15 Prozent sind Mehrsprachler und unterhalten sich auf Deutsch und in mindestens einer weiteren Sprache. In den meisten Fällen ist das Türkisch (15 Prozent), gefolgt von Russisch (13), Arabisch (10), Polnisch (7) und Englisch (6). Etwa ein Drittel der 22,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund unterhalten sich zu Hause ausschließlich auf Deutsch. Etwa die Hälfte spricht Deutsch und mindestens eine weitere Sprache. 18 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund sprechen zu Hause nur andere Sprachen. Die Daten basieren auf dem Mikrozensus von 2021.