Das EU-Parlament hat wegen möglicher Kontakte zum russischen Geheimdienst FSB eine Untersuchung gegen die lettische EU-Abgeordnete Tatjana Zdanoka eingeleitet. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola nehme die Vorwürfe "sehr ernst", teilte das Parlament mit. Auch in Lettland leiteten die Sicherheitsbehörden eine Prüfung der Informationen über die 73-jährige Zdanoka ein. Diese ist seit 2004 Abgeordnete im EU-Parlament und gehört gegenwärtig keiner Fraktion an. Einer am Montag unter anderem vom Portal The Insider veröffentlichten investigative Recherche zufolge soll Zdanoka seit Jahren für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB tätig und beauftragt gewesen sein, eine kremlfreundliche Stimmung im Baltikum zu befördern. Zdanoka wies dies am Montag auf Facebook in einem auf Russisch veröffentlichten Video zurück.