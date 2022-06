Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will laut Medienberichten eine steuerfreie Einmalzahlung durch die Arbeitgeber zum Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten vorschlagen. Die Gewerkschaften sollen im Gegenzug bei Tarifrunden auf einen Teil der Lohnsteigerungen verzichten. Ziel sei es, ein weiteres Drehen der Inflationsspirale möglichst zu verhindern, berichtete die Bild am Sonntag. Entsprechende Pläne wurden der Deutschen Presse-Agentur aus Regierungskreisen bestätigt. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte solche Sonderzahlung bereits tags zuvor ins Spiel gebracht. "Wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften sich auf Einmalzahlungen an die Beschäftigten verständigen, um besonders schwierige Momente in den nächsten Monaten abzufedern, dann könnte auch der Staat dies sinnvoll ergänzen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er betonte jedoch auch: "Wir werden nicht alles abfedern können." Scholz (SPD) will am 4. Juli in einer sogenannten Konzertierten Aktion zusammen mit Spitzenvertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber darüber beraten, wie die Preisentwicklung in den Griff zu bekommen ist.