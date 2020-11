Auf den zu Spanien gehörenden Kanaren-Inseln sind am Wochenende 1275 weitere Migranten in insgesamt 42 offenen Holzbooten aus Afrika angekommen. Das bestätigte die Seenotrettung der Inseln der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Zahl der Migranten, die aus Nord- und Westafrika zu der Inselgruppe im Atlantik kommen, hat dieses Jahr stark zugenommen. Seit Januar erreichten etwa 17 000 Menschen die Inseln. Die meist nur mit einem Außenborder angetriebenen Boote stechen vor allem von Marokko und Mauretanien aus in See oder kommen aus dem 1500 Kilometer entfernt gelegenen Senegal.