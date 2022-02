Die Spanische Bischofskonferenz hat eine Anwaltskanzlei mit einer Untersuchung von Fällen sexuellen Missbrauchs beauftragt. Das kündigte deren Vorsitzender Kardinal Juan Jose Omella am Dienstag an. Damit reagieren die Bischöfe auf Kritik, sich gegen eine unabhängige Aufklärung zu wehren. Nach der Veröffentlichung von rund 945 Missbrauchsfällen durch eine Zeitung wuchs der Druck vor allem durch die Politik. Mehrere Parteien strebten nach der bisherigen Ablehnung einer unabhängigen Untersuchung durch die Kirche die Einrichtung einer parlamentarischen Untersuchungskommission an. Die Regierung von Premier Pedro Sanchez schlug eine Expertenkommission vor. Die Bischofskonferenz beauftragte nun eine Madrider Anwaltskanzlei mit einer "unabhängigen Klärung" der Fälle. Damit folgt sie dem Beispiel des Erzbistums München und Freising, das bei der Kanzlei Westphal Spilker Wastl (WSW) ein Gutachten in Auftrag gegeben hatte.