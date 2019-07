19. Juli 2019, 18:53 Uhr Spanien Sturm auf Melilla

An die 50 Afrikaner sind am Freitag in die spanische Nordafrika-Exklave Melilla gelangt. Insgesamt etwa 200 Menschen hätten am frühen Morgen von Marokko aus versucht, die sechs Meter hohen Grenzzäune zu überwinden, teilte das spanische Innenministerium mit. Rund 50 sei es gelungen, EU-Gebiet zu erreichen. Der bisher letzte große Ansturm war im Mai registriert worden. Damals konnten ebenfalls 50 Migranten in die Exklave stürmen. Beim Ansturm vom Freitag seien sechs spanische Grenzpolizisten sowie zwei Migranten verletzt worden, hieß es. Medien berichteten, die Migranten hätten die Grenzer mit spitzen Haken attackiert und mit Steinen beworfen.