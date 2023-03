Die spanischen Rechtspopulisten sind mit dem Versuch gescheitert, den linken Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zu stürzen. Das Misstrauensvotum der Partei Vox wurde am Mittwoch im Unterhaus des Parlaments in Madrid mit einer klaren Mehrheit von 201 zu 53 Stimmen bei 91 Enthaltungen abgelehnt. Für die Absetzung stimmten bis auf eine Ausnahme nur die Abgeordneten von Vox. Es ist der zweite Misstrauensantrag von Vox gegen Sánchez in der Legislaturperiode. Der erste scheiterte 2020. Bei der Ankündigung der Initiative hatte Vox-Präsident Santiago Abascal erklärt, man dürfe nicht tatenlos zusehen, wie Sánchez den Staat zerstöre. In Spanien stehen im Kommunal- und Regionalwahlen sowie Ende des Jahres die Parlamentswahl an.