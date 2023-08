Etwa einen Monat nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien nimmt König Felipe VI. Konsultationen über die Bildung einer neuen Regierung auf. Er empfing in Madrid die ersten Parteichefs. Bis Dienstag will das Staatsoberhaupt Einzelgespräche mit sieben Politikern führen. Einige Regionalparteien, darunter die katalanischen Separatisten, verweigern die Beratungen, obwohl sie eine zentrale Rolle spielen. Die wichtigsten Politiker wird Felipe am Dienstag treffen: den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez von den Sozialisten und den konservativen Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo. Anschließend könnte er einen der beiden mit der Regierungsbildung beauftragen.