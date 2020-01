Vier Tage nach seiner Vereidigung hat Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez offiziell sein neues Kabinett vorgestellt. Die 22 Ministerien - fünf mehr als in der vorigen Regierung - werden von elf Frauen und elf Männern geführt. Fünf Ressorts besetzt das linke Bündnis Unidas Podemos, mit dem die Sozialisten die erste Koalitionsregierung in der jüngeren Geschichte des Landes führen. "Dies wird eine Legislaturperiode des sozialen, territorialen und generationenübergreifenden Dialogs sein", sagte Sánchez am Sonntag. An diesem Montag werden die Minister im Zarzuela-Palast vor König Felipe VI. den Amtseid ablegen.