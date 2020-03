Das spanische Parlament will die Finanzen von Ex-König Juan Carlos nicht untersuchen, obwohl es Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gibt. Die Sozialisten, die konservative Volkspartei und die rechtsextreme Vox lehnten eine Untersuchung ab, die die linksalternative Partei Podemos gefordert hatte. Es geht dabei um mögliche Millionenzahlungen an den ehemaligen König. In der Schweiz laufen Ermittlungen zu einem Konto, das mutmaßlich für Juan Carlos eröffnet wurde. Auf das Konto sollen 2008 an die 88 Millionen Euro von dem saudischen König Abdullah eingegangen sein, die eine Provision für Juan Carlos' Unterstützung bei Geschäften gewesen sein könnten. Darunter war ein Auftrag für den Bau eines Hochgeschwindigkeitszuges nach Mekka, den ein spanisches Konsortium erhielt. Das spanische Königshaus teilte mit, es wolle sich nicht dazu äußern.