Unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Presse soll an diesem Donnerstag der Sarkophag mit den sterblichen Überresten des Diktators Francisco Franco (1892-1975) aus einer Höhlenbasilika in den Bergen etwa 50 Kilometer nordwestlich von Madrid auf einen Friedhof am Nordrand der spanischen Hauptstadt überführt werden. Das zweite Begräbnis 44 Jahre nach seinem Tod soll im engsten Familienkreis stattfinden; nach Angaben der Behörden haben die sieben Enkel Francos mit ihren Angehörigen ihre Anwesenheit zugesagt, insgesamt 22 Personen. Das Oberste Gericht in Madrid hatte vor drei Wochen befunden, dass die von der Regierung verfügte Exhumierung, die der sozialistische Premier Pedro Sánchez vorangetrieben hat, rechtmäßig sei.