In Spanien sind am Samstag Tausende auf die Straße gegangen, um Ministerpräsident Pedro Sanchez von einem Rücktritt abzuhalten. Nach Angaben der Regierung nahmen etwa 12 500 Unterstützer des sozialistischen Regierungschefs aus dem ganzen Land an der Kundgebung in Madrid teil. "Ich hoffe, er macht weiter, weil Spanien mit ihm weitermachen muss. Wenn nicht, macht mir das Angst. Wir haben Angst vor dem, was kommen könnte", sagte Leonor Romero, eine Stadträtin aus Huelva in Südspanien zu Reuters. Sanchez hatte am Mittwoch angekündigt, die Regierungsgeschäfte vorerst ruhen zu lassen. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe gegen seine Frau. Sanchez wies die Vorwürfe zurück. Er will an diesem Montag bekanntgeben, ob er weitermacht. Der 52-Jährige ist seit 2018 Amt. Derzeit leitet er eine von Regionalparteien gestützte Minderheitsregierung.